Con LAFC ya clasificado, otros dos equipos pueden ir a Playoffs

- Philadelphia se impone a Atlanta United O ...

- Philadelphia iguala ante Atlanta Y New England pierde o empata ante Chicago Fire FC O ...

- Philadelphia empata vs. Atlanta Y New York City FC pierde ante D.C. United Y New York Red Bulls cae ante CF Montréal O...

- Philadelphia iguala ante Atlanta Y New York City FC cae ante D.C. United Y Orlando City pierde o empate ante Seattle O ...

- Philadelphia empata contra Atlanta Y New York Red Bulls pierde ante CF Montréal Y Orlando cae o iguala ante Seattle