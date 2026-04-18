Inter Miami Colorado vs. Inter Miami EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de la temporada 2026 de la MLS Sigue la cobertura del encuentro de la Jornada 8 de la temporada 2026 de la MLS entre Colorado vs. Inter Miami.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Un incidente con Lionel Messi genera la salida de Javier Mascherano del Inter Miami

El Inter Miami se presenta este sábado con la necesidad de dejar atrás una semana turbulenta, marcada por la sorpresiva salida de Javier Mascherano como entrenador, cuando visite a Colorado Rapids en el Empower Field at Mile High, en duelo correspondiente a la jornada 8 de la MLS.

El conjunto de Florida afronta este compromiso con el argentino Ángel Guillermo Hoyos como su nuevo entrenador y con la misión de mantener al equipo en buen nivel, pues cuenta con una marca de tres ganados, tres empatados y un perdido.

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A pesar del contexto, la presencia de Lionel Messi mantiene a Miami como un equipo peligroso y mediático. Su liderazgo dentro del campo será clave para intentar recomponer el camino y devolver confianza al grupo.

Del otro lado, Colorado intentará aprovechar el momento anímico de su rival y hacerse fuerte en casa. El duelo luce como una prueba importante para medir la reacción de Miami en medio de la adversidad.

COLORADO VS. INTER MIAMI ACCIONES DEL PARTIDO

Todo está listo para el arranque del encuentro de la Fecha 8 de la MLS 2026 en el Empower Field at Mile High Stadium.

Colorado deja escapar el empate

(22' | 0-1) Paxten Aaronson se escapa en diagonal, al área grande de Inter Miami, pero su disparo salió a unos centímetros del palo.

¡Gol de Inter Miami! Messi abre la pizarra

(18' | 0-1) Lionel Messi cobra de forma magistral un penalti para poner arriba al Inter Miami.

El marcador sigue en blanco

(12' | 0-0) Los equipos no se han hecho daño. Persiste el empate a cero goles.

Arranca el choque en Colorado