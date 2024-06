Hirving 'Chucky' Lozano es nuevo jugador del San Diego FC de la MLS aseguró quedar en "shock" tras presentarle el proyecto del club de expansión en los Estados Unidos.

"Desde el momento que tuvimos la primera plática con San Diego y me mostraron todo el proyecto fue un momento donde como shock, es un proyecto que yo viví, que yo crecí, pero 10 veces mejor, la verdad que me siento muy... le proyecto que es de mi vida, lo vi como mi vida y woow, me identifico mucho con eso, es padrísimo

"Poder traer a mexicanos a un proyecto así que lastimosamente México no vive un momento bien con los jóvenes, sacarlos de cualquier cosa mala y traerlos y que crezcan, que un club les ayude como lo tiene le proyecto San Diego es espectacular, me identifico muchísimo, es un proyecto que va a ser importante a nivel mundial.

En sus primeras palabras para San Diego FC, el mexicano señaló que la MLS, liga de los Estados Unidos, puede ser top en un años por la estructura que manejan.

"La MLS está en un crecimiento importante, en unos años puede ser de las más importantes del mundo, tienen el proyecto, estructura y mentalidad de llegar a ese objetivo, ser parte de eso es muy importante e importante para México, es un país de primer mundo que tiene la posibilidad de hacer una liga y México está cerca de Estados Unidos y es una buena oportunidad".

LOS OBJETIVOS DE CHUCKY LOZANO CON SAN DIEGO FC

Hirving 'Chucky' Lozano dejó en claro que tiene varias metas en su estadía con San Diego FC, equipo al que llegará a partir del 1 de enero de 2025, las cuáles cree que puede cumplir a muy corto plazo.

"Lo principal es estar en mi mejor forma, para mí eso es la base, trabajar mucho porque con eso salen las cosas y esa siempre ha sido mi base y me ha dado resultados, en corto plazo es estar bien físicamente, mentalmente y que todo alrededor este de la mejor manera. No me gusta hablar mucho, pero tengo objetivos personales que creo y sé que se pueden lograr a muy corto plazo".

"Creo que si Dios me lo permite, quedar campeón aquí con San Diego y la verdad dejar una gran huella con este equipo, creo que la verdad le he tenido un gran cariño tanto mi familia como nosotros, nos han tratado de maravilla y que me involucren en un proyecto desde cero y hacerlo crecer es una oportunidad de oro, muy importante y me ilusiona mucho".

Lozano deberá reportar a pretemporada del PSV en el mes de julio, al no ser parte de la prelista de la Selección Mexicana para la Copa América 2024 a jugarse en Estados Unidos.