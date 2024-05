LISTA DE 31 JUGADORES CONVOCADOS POR JAIME LOZANO A SELECCIÓN MEXICANA

¿POR QUÉ MEMO OCHOA NO FUE CONVOCADO A LA COPA AMÉRICA 2024?

Lozano aseguró que habló con el jugador y fue decisión del DT no llamarlo por la cercanía que ha tenido con otros jugadores y por querer darles la oportunidad. No significa que Ochoa y otros elementos no convocados en esta ocasión no tengan oportunidad en futuros llamados.