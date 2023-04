Chicharito y 'El Tráfico': "Fuimos superiores, pero tuvimos errores graves"

'Chicharito' confirmó que recientemente conversó con Diego Cocca, seleccionador de México. "Lo que le agradecí mucho a Cocca fue que yo lo tomé como un gesto, porque un entrenador no debe dar explicaciones sobre por qué estás o no estás, y a mí me sorprendió. Hablé con él y fue muy honesto, muy directo. Me dijo que las puertas están abiertas para todos. Le agradecí el gesto, porque es muy bonito que me haya tomado en cuenta, más allá de si me llama o no".