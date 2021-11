Chicharito sobre volver al Tri: 'Decidirá quien tenga que decidir'

Javier Hernández no es llamado a la Selección Mexicana desde hace poco más de dos años, pero el jugador no baja los brazos y aseguró que sigue trabajando para ganarse una convocatoria aunque al parecer no tiene claro en manos de quíen está su futuro en el Tri, pero por ahora aseguró que tiene un apoyo incondicional para el equipo de su país.