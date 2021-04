"Claro que lo volvería a repetir, nunca he trabajado como ahora en todos los aspectos de mi vida, la vida que he creado me ha retado a eso en el lado emocional, familiar en mis relaciones con mis amistades, familia, en lo futbolístico, me estoy retando para poder crecer de una manera espectacular.

"Acuérdate porqué no le podíamos ganar a Alemania y se dio, afortunadamente somos humanos y no todo es perfecto han habido veces que he dicho que haré cosas y se dan, han habido veces que digo que las haré y no se hacen, todos los seres humanos lo hacemos así, puede pasar, Messi y Cristiano les encantaría ganar una Copa del Mundo y no lo consiguen y ellos te dirán que lo pueden hacer entonces hay muchísima gente que nos juzga y medios que se nos olvida que somos seres humanos pero eso no va peleado con que lo deseo, lo quiero que las cosas vayan de la mejor manera y lo estoy trabajado de esa manera para que se pueda culminar y todo pueda conspirar a favor", dijo en exclusiva para TUDN.