"Sí, estoy aguantándome las lágrimas . Sufrí la perdida de mi abuelo, me encantaría que me siguiera viendo anotar goles. Estoy muy conmovido porque la temporada pasada fue muy complicada, lo extraño mucho . Esos goles fueron para él, para mis hijos, para toda mi familia y amigos", dijo.

"He tenido paciencia, me he mantenido en la lucha y las cosas están cambiando. Sólo quiero tener una gran temporada y llevarnos el trofeo", añadió.