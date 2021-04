Chicharito: “Me costó dejar Europa; tenía para dar más”

“Me costó dejar Europa, me costó tanto porque creo que tenía para dar más allá, no me vine a los 38 años, me vine a los 31, mi papá tuvo su mejor temporada a los 34”, contó el atacante en entrevista para TUDN .

“Porque este tipo de oportunidades no se dan dos veces, se compaginó la edad en la que venía, el mejor club de MLS, la etapa familiar en la que estaba, y también se compaginó la plataforma y lo que la liga ve en mí, deja tú el Galaxy que estoy profundamente agradecido, es la liga, es el país, estas oportunidades no pasan dos veces”, expuso.

“Es el año con más retos que he tenido. El coronavirus como sociedad, como humanos que hemos vivido, los problemas económicos de mucha gente que se quedó sin trabajo, sé que no puedo hablar de eso pero para mí en el momento fue de la fregada, pero me ayudó muchísimo a ver cosas que estaba evadiendo, trabajar cosas que no estaba trabajando inconscientemente… me costó mucho, fue muy doloroso, porque fue la muerte de mi abuelo”, señaló.