Chicharito calienta 'El Tráfico': A partir de mañana pensaremos en LAFC

Hernández es uno de los cinco finalistas para ser reconocido como el mejor futbolista de la temporada 2022, pero el número 14 no quiso hablar del tema. "Si gano o no gano (ese premio) me da exactamente igual. Quiero la sexta estrella para esta institución", dijo Chicharito, al hacer referencia a la sexta MLS Cup que LA Galaxy busca en esta temporada 2022.