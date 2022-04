Chicago Fire expresa sus sentimientos: "Contentos, pero no satisfechos"

"Y cuando los aficionados ven eso, entonces se convencen", agregó. "Contamos con aficionados realmente buenos, pero ellos quieren ver buen fútbol y nos quieren ver ganar, no quieren ver perder al equipo. Lo que he escuchado mucho de esos aficionados es que en muchos partidos incluso los empates 0-0 terminaron luego en derrotas para nosotros en años anteriores. Así que esa es la mentalidad que hemos cambiado, no solo con los jugadores y el cuerpo técnico, sino también con nuestros hinchas, porque ahora los aficionados esperan que salgamos y ganemos partidos".