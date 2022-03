Chelsea habría consultado por sensación juvenil de Chicago Fire

"No hablamos demasiado sobre eso con mi agente", comentó Slonina a 'Extratime' -el podcast oficial de MLSsoccer.com- a comienzos de marzo cuando se le consultó por rumores sobre una posible transferencia. "Normalmente le dijo cómo me siento cada día. Tenemos una muy buena conexión sobre este tipo de cosas. Sé que él hace lo major para mí y yo hago lo mejor para seguir recibiendo esas ofertas. Me gusta dejar este tipo de cosas afuera y concentrarme en el próximo partido, porque siempre el próximo es el más importante".