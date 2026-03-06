Carlos Vela Carlos Vela se convierte en nuevo socio del Los Angeles Football Club El mexicano se retiró en 2024 como leyenda del club de la MLS.

Video Carlos Vela es nuevo inversionista minoritario del LAFC de la MLS

Carlos Vela alista su regreso a la institución de Los Angeles Football Club dos años después de que el delantero mexicano anunciara su retiro de la canchas.

De acuerdo con fuentes en Estados Unidos, el exseleccionado nacional se habría convertido en inversionista minoritario del LAFC, el último club en su brillante carrera donde permaneció seis años, del 2018 al 2024.

El sitio Sportico reportó que Carlos Vela es uno de los tres nuevos socios con los que cuenta el equipo de la ciudad de Los Ángeles, California, que adquirieron el 6% de participación del club valorado en 1.25 mil millones de dólares.

Los nuevos socios ocuparon el lugar de Joe Tsai, propietario de los Brooklyn Nets de la NBA, y Michael Mahan, director ejecutivo de Fanatics, quienes vendieron su porcentaje y quedaron desvinculados del club.

El LAFC aparece en el segundo lugar del ranking de clubes de la MLS con más valor en el marcado. El listado está liderado, como era de esperarse, por el Inter Miami de Lionel Messi y compañía con un valor de 1.45 mil millones de dólares.