Carles Gil mira series con su novia océano de por medio

"Justo ha coincidido que estoy solo", comentó el enganche de New England Revolution a MLS Español . "Porque yo vivo aquí con mi novia. Pero coincidió que cuando pasó todo ella estaba allí en España , y luego ya no ha podido venir. Así que de momento estoy aquí solo, hasta que se solucione todo. Ojalá se solucione todo lo antes posible".

Al dueño del número 22 en New England le gusta estar en su domicilio, pero la cuarentena conlleva una buena cantidad de horas en soledad que hay que llenar con alguna actividad. "Soy bastante 'casero', y por lo tanto esto me cuesta menos", admitió. "Pero sí es verdad que la mañana entre que entreno, desayuno y tal, se me pasa... Y luego, pues, veo bastantes películas, series, hablo con la familia, juego a algún juego. Lo típico para que se haga todo más ameno".