Campeones y punteros, Ronny Deila y Efraín Juárez dejan un legado

Cuando todavía no hemos llegado a la mitad de la temporada regular de la MLS 2022, antes de la salida de Ronny Deila muchos se animaban a imaginar la posibilidad de que New York City FC luchara en años consecutivos por la MLS Cup. Algo que no es sencillo en una liga extremadamente equilibrada como es la norteamericana. La falta del entrenador noruego y la más que probable venta de Valentín Castellanos (nada confirmado de momento) atentan contra ese objetivo, sin dudas.