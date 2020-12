"Durante 70 minutos hicimos un partido complicado para Tigres"

"La temporada 2020 estuvo integrada por muchas partes diferentes. En el inicio de la temporada comenzamos de una manera, luego estuvimos parados mucho tiempo, volvimos con MLS is Back en Orlando . Creo que mostramos un fútbol bastante bueno en ese período", repasó Bradley . "Luego volvimos, se lesionó Carlos Vela , y pasamos por un período en el que nos fuimos lo consistentes que nos hubiera gustado. Y la temporada de MLS terminó con una derrota ante Seattle. Son un buen equipo, y hemos tenido partidos destacados contra ellos. Ellos nos eliminaron. Y luego el esfuerzo del equipo para prepararse para la Liga de Campeones de Concacaf fue realmente bueno. Nos movimos en la dirección correcta. No lo calificaría de una manera diferente".

"Todo el mundo que nos haya visto en este torneo podrá calificar de qué trata nuestro fútbol y cómo somos como club. Cómo competimos. Intentamos seguir creciendo. Tenemos que tomar esto como una lección y crecer de aquí en adelante. Esas son las cosas en las que me enfoco. No tengo idea cómo nos evalúan los demás", dijo el técnico.

Con el partido del martes por la noche terminó la tercera temporada de Bob Bradley al frente del conjunto 'Negro y Oro' . Pese a no haber ganado ni la MLS Cup ni la Liga de Campeones de Concacaf durante ese lapso, el entrenador expresó que no piensa hacer cambios drásticos en su equipo en lo inmediato.

"No es que ahora de repente dices 'Bueno... Tenemos que cambiar todo de golpe'. Cuando tienes un equipo y estableces una forma de jugar, estableces una identidad. Si un partido no te sale bien o durante un período no juegas tan bien no vamos a decir 'Ahora olvídense de esto'. No es así, eso es una tontería", razonó Bradley. "Te conviertes en un buen equipo cuando tienes buenas ideas futbolísticas y todo el mundo se compromete con el trabajo. Y cuando intentas mejorar en cada partido. Cada equipo puede decidir cómo hacer las cosas, como quiere jugar. Seguiremos avanzando de esta manera".