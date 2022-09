Alex Roldán escribe su propia historia, tras decidir entre tres selecciones

Estamos muy agradecidos por lo que ellos hicieron por nosotros. Viajaron miles de kilómetros y se sacrificaron tanto para darnos una vida mejor, para ofrecernos oportunidades que muchos otros niños no tenían, y esos cimientos fueron donde comenzó todo para nosotros. Al mismo tiempo, también fuimos muy afortunados al tener la oportunidad de visitar sus países de nacimiento durante algunos veranos y eso nos permitió estar conectados con nuestra familia y su legado. ¿Cómo fue vivir con esas culturas diversas con las que ahora me puedo relacionar mientras crecía? Fue lo mejor que me pudo haber pasado, tanto en el fútbol como en la vida.