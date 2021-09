"MLS tiene que comenzar a ganar estos partidos", dice leyenda de Columbus

Alejandro Moreno tiene experiencia de haber gritado como campeón en Columbus. "Es una sensación inolvidable", aseguró. "Me imagino que los jugadores de Columbus Crew hoy en día están pensando en las posibilidades que tienen para entrar en los Playoffs, pero al mismo tiempo tienen que tratar de pensar únicamente en este torneo. No pensar en el fin de semana, no pensar en las oportunidades que tengan en los Playoffs, sino pensar que esta es una oportunidad única. Son oportunidades que no regresan. Y tal vez uno como jugador a veces estás tan involucrado en tu día a día que no te das cuenta de las grandes oportunidades que tienes delante de tí."