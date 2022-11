Alejandro Bedoya y Philadelphia Union, ante su partido más importante

Alejandro Bedoya es una leyenda viviente para todo Philadelphia Union. "Llegué al equipo en agosto de 2016. En ese momento me hablaron de la ambición del equipo, de la nueva dirección que querían tomar. Cuando llegué el equipo no jugaba Playoffs. Philadelphia Union no tenía el respeto que tiene hoy, pero se hizo el trabajo necesario, la academia sacó buenos jugadores jóvenes, la mentalidad en general de los jugadores en el vestuario cambió, nadie va directamente a sus celulares después de perder un partido. Las cosas han cambiado. En el curso de los últimos 4 o 5 años mostramos una consistencia que quizás Philadelphia no tenía".