Vela-Arango vs. "Brujo" Martínez-Carranza, los duelos claves de la MLS Cup

¡Vaya duelos los que se vienen! La MLS Cup 2022, que se desarrollará este sábado (4 pm ET - Univision, TUDN) en el Banc Of California Stadium entre LAFC y Philadelphia Union, pondrá frente a frente a los dos mejores equipos de la liga en esta temporada y a varias de sus estrellas que a lo largo del año mostraron todo su talento no solo marcando goles, si no también siendo piezas fundamentales en el crecimiento y desarrollo del fútbol de sus clubes.