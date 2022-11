¡Show me the Money! Los imperdibles detalles de los planteles de LAFC y Philadelphia Union

Además, aquí cabe destacar que no contamos a Cracklitos Vela, quien no es seleccionado porque el mismo decidió no estar a pesar de que el Gerardo ‘Tata’ Martino lo ha buscado en múltiples ocasiones para reconsiderar esa decisión. Ni tampoco a Giorgio Chiellini, quien recientemente se retiró de la selección italiana (lo cual seguramente se hubiera extendido hasta el Mundial de Qatar si el actual campeón de la Euro hubiera clasificado).