La Semifinal del Oeste entre Sporting KC y Minnesota pasa al jueves

Major League Soccer anunció hoy cambios en el calendario de los Playoffs de la MLS Cup de Audi 2020, ya que la Semifinal de la Conferencia Oeste entre Sporting Kansas City y Minnesota United FC se traslada un día al 3 de diciembre a las 8 p.m. ET (inicio del partido, 8:31 pm ET) y será televisada por FOX y FOX Deportes. Este cambio en la programación no fue el resultado de Covid-19.