Mikel Aguirre | El proyecto Koeman no está a la altura

Piqué y Jordi Alba ya no son los de antes, Coutinho nunca recuperó el nivel que mostró en el Liverpool, Antoine Griezmann está a años luz de aquel crack que destrozaba defensas en el Wanda Metropolitano, Miralem Pjanic se sigue acoplando a jugar en el Barca y Leo Messi no puede hacer todo solo.

El cambio de formación del 4-3-3 al 4-4-2 no ha dado el fruto que esperaban el técnico holandés y su cuerpo técnico. Los rivales ya conocen perfectamente como ataca este Barcelona y lo más preocupante ya no están saliendo talentos importantes de La Masía.

No me extrañaría que la directiva catalana abriera la cartera en el próximo mercado de invierno porque o cambia la dinámica del Barcelona o Ronald Koeman no llega al mes de marzo y muchos jugadores ya no vestirán la camiseta blaugrana a partir de junio.