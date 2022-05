'Pocho' Guzmán no entiende su ausencia en el Tri: "Soy el mexicano que más goles metió"

"Disfruto mucho, en mí no está, yo siempre lo he dicho... voy a seguir y seguir. Si a final de cuentas es un tema personal o no sé, a lo mejor no le gusta como juego, a final de cuentas estoy haciendo lo que me toca, estoy contribuyendo al equipo, estoy ayudando, a final de cuentas no está en mi”, finalizó.