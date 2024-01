Almada revela que lo eligieron como DT del Tri; guarda ilusión

En entrevista con Hugo Ramírez, reportero de TUDN, Almada señaló que él fue informado de que era el elegido para ser director técnico del Tri; no obstante, 'no comprende' lo que pasó.

"Estoy habituado a eso, todavía no comprendo, no porque no nos eligieran a nosotros, sino porque nos llamaron, nos confirmaron en la votación, que estaba todo resuelto, de un día para otro se cambió la resolución, a pesar de la confirmación que nos comunicaron de muchas partes, se terminó eligiendo a otro entrenador.