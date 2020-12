“Es un tema que vamos a hablar con Jaime, incluso los tres mayores que eventualmente tendrá que elegir porque esos tres futbolistas no van a participar en la Copa Oro. Obviamente él espera mi decisión final acerca de los futbolistas elegidos porque en cuanto yo me pueda arreglar con futbolistas que no son Sub-23 menos le tocaré el plantel y más posibilidad de elección tendrá. Seguramente habrá alguno que no tendremos la posibilidad de negociar de ninguna manera, las Olimpiadas son la prioridad”, indicó.