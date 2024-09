Selección Mexicana tendrá cuatro cambios ante Canadá

El ‘Vasco’ afirmó que Julián Quiñones, Luis Chávez, ‘Tala’ Rangel y César Montes no estarán en el choque frente a los norteamericanos, aunque aclaró que sus lesiones no son preocupantes.

“ Si fuera un torneo por los puntos jugarían , te lo garantizo, pero no los voy a arriesgar. Juega en el lugar de Quiñones el ‘Chino’ Huerta , en lugar de Chávez juega Lira . Y el portero que juega Malagón . Y otro Montes. No juega Montes y va el ‘Toro' Guzmán , son cuatro los cambios”, manifestó Aguirre en conferencia de prensa.

No lo sé. Te voy a decir por qué. No lo sé, porque primero me cuesta mucho a lo largo de 90 minutos cambiar al portero y es difícil prever esas cosas. No necesito ver a Padilla, lo he visto en el entrenamiento, l o he visto en su club. Creo yo que lo conozco bien. Lo pusimos con la Sub-23 y jugó medio tiempo”, inició diciendo Aguirre.