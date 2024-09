Al técnico de la Selección Mexicana no le sorprende la cantidad de aficionados que acudieron al partido. "Nunca le puedes decir no a tu país, soy un privilegiado".

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, admitió que había cosas que se hacían mal antes de su llegada al banquillo del conjunto nacional, que hay cosas que antes se estaban haciendo mal y que sus jugadores no sean conformistas, luego del triunfo frente a Nueva Zelanda.

“Más allá del resultado y rival, tu selección, ese es el mensaje al inicio al medio y al final. Después aspectos tácticos, ajustar algunas cositas que se estaban haciendo mal y hay que mejorar.

“No me gustó que hubo demasiado juego atrás, juego con el portero, pudimos ser más agresivos, defensivamente también llegamos un poco tarde, corregir algunas cosas en el aspecto defensivo y en el último tercio ser más egoístas.

“No es posible estar frente al portero y tirar dos veces al palo; si metes tres hay que meter seis. Esa agresividad encausada, no golpes, no patadas, no tonterías con la boca, pero meter tres de seis… no te conformes, eso no me gustó mucho”.

JAVIER AGUIRRE NEGÓ INDISCIPLINA EN LA SELECCIÓN MEXICANA

En conferencia de prensa posterior al partido México vs. Nueva Zelanda, ‘El Vasco’ Aguirre dijo que al menos desde su llegada no ha habido casos de indisciplina, incluso sea sentado con dirigentes y nadie le expresó un tema en este sentido.

“Llegué el 1 de agosto, fue mi primer día, y hasta hoy escucho eso de indisciplina, me he sentado con gente de la selección y nadie me referido nada.

“No sé, yo estaba acabando mi chamba en España, no sé de lo que me hablas (indisciplina), no heredo nada, ni bueno ni mala, y hasta hoy ninguno ha cometido una indisciplina, cero, por lo tanto no cuenta, nada”, indicó el estratega del Tricolor.

Finalmente, indicó que poco a poco mejorará su estilo de juego para atraer a más afición a los estadios, aunque no consideró que fueran pocos los asistentes, poco más de 25 mil, la noche de este sábado en el Rose Bowl Stadium para el México vs. Nueva Zelanda.

“La afición es soberana y espera a cambio de su entrada algo, nosotros empezamos hoy, era poco probable, poco sin ver nada que la gente llenara un campo tan grande como este.

“Es el primer paso, a la medida que vayamos haciendo camino vayamos siendo generosos, entregados y acompañados de resultados, la gente va a volver a acercarse, en el entendido que 25 mil no es mala cifra”, remató Javier Aguirre.

La Selección Mexicana se medirá ahora frente a Canadá en su segundo partido amistoso dentro de la Fecha FIFA de septiembre con miras al Mundial 2026.

