"No le cierro la puerta a nadie, ni nadie. Si son futbolistas, mexicanos, vía nacimiento o naturalización, no me fijo en otras cosas, solamente que tengan buen momento, que quieran estar en la selección, deben tener orgullo. Me da gusto que Carlos vuelva al futbol, nos ha dado muchas alegrías, tiene mucho talento, ojalá que tenga buen regreso e insisto, están las puertas abiertas".

"La experiencia es un plus que te puede ayudar, no me fijo mucho en las edades sino en la calidad, sobre todo en las ganas que tenemos de estar en la selección, no puede ser un castigo, debe ser un orgullo. Yo dejo a los jugadores que hablen en la cancha, que me demuestren a mí y mi cuerpo técnico que tienen ganas y aún así no puedes traer a todos".