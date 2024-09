“En mi caso me costó mucho tomar esta decisión, la ayuda de la familia que mi dieron el empujón y decir vamos a intentarlo y vamos a disfrutar, yo creo que no era la necesidad de volver a jugar sino por terminar de buena manera todo el camino que he hecho”, agregó.

“Ahorita la verdad no estoy pa’ jugar en ningún lado. Obviamente son temas diferentes, son situaciones diferentes problemas diferentes, lo que sucedió en otros momentos, siempre lo he dicho, ahorita es momento de que haya nuevas generaciones, que tomen ya ese rol que teníamos en otro momento nosotros y lo más importante que ayuden al país a poder pasar a donde nosotros no pudimos, siempre vamos al mismo lugar, tampoco es que me extrañen mucho”, puntualizó Vela.