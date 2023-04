Alejandro Zendejas niega extorsión al Tricolor: “Se dijeron cosas que no había dicho”

“Sobre México creo que habían cosas que se habían dicho y no lo dije, esto de la extorsión. No se puede decir a un técnico o a una institución, directivo, de que me tienes que poner sí o sí, eso es muy claro, entonces no sé por qué salió a decir eso ( Gerardo Martino), si él dijo que en algún momento habló conmigo, pero son cosas del pasado”, indicó el medio ofensivo de 25 años de edad.