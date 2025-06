Ricardo La Volpe lanzó una dura crítica a Javier Aguirre y la Selección Mexicana al considerar que a un año del Mundial no existe un sistema, variantes y que no hay ni una base en el equipo .

“Yo voy a una Copa Confederación y me enfrento con un Kaká, un Ronaldinho, Adriano, Robinho, yo le digo a mis jugadores, ‘señores, si no agarramos la pelota y no le quitamos la pelota y le regalo la iniciativa, Brasil me mata, eso es lo que no veo acá”