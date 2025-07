La Copa Oro no es parámetro para medir a la Selección Mexicana

Video La Copa Oro está bien, pero no es el nivel para medir a México

La Selección Mexicana conquistó el bicampeonato de la Copa Oro al vencer a Estados Unidos en una final que tuvo mucha expectación.

Sobre el Tri y el torneo se habló en Tercer Grado Deportivo y hubo diferencia de opiniones. David Faitelson señaló el triunfo y destacó la presencia de jugadores jóvenes en la plantilla que mostraron buen nivel.

PUBLICIDAD

“Yo era muy escéptico durante toda la Copa Oro sobre la necesidad de que México jugará mejor al futbol. Al final, hay que reconocer que terminó jugando mejor al futbol contra Estados Unidos, terminó ganando la Copa Oro.

“No podemos soslayar el hecho de que fue una Copa Oro, otra vez, con un bajísimo nivel y que es una Copa Oro donde a Estados Unidos le faltaban por lo menos ocho futbolistas de ligas europeas. Hay que ponerlo en la en la plática, pero me parece que hay otros puntos que van por encima de eso, incluso por encima del resultado, el hecho de que hayan aparecido tres jugadores jovencitos”.

“Que hayan refrescado la baraja de la Selección Mexicana, el caso de Gilberto Mora, que es un placer o un gusto verlo jugar, Mateo Chávez, el otro chico, Marcel Ruiz, Araujo, jugadores jóvenes, yo pondero eso y le aplaudo eso a Javier Aguirre”.

Marion Reimers estuvo de acuerdo en una parte con Faitelson, pero también fue tajante al comentar que no puede medirse este nivel de competencia con el que van a enfrentar en la Copa del Mundo del 2026.

“Creo también que es un torneo mentiroso, es el tipo de torneo que, si México no lo gana, es una tragedia, si México lo gana, tiene que ser normal y eso es un espejismo, de qué estamos hablando acá, estamos hablando de sí ganar este torneo, que importante, pero este torneo no puede ser la medida de todas las cosas, es un termómetro y este a mí me indica que podemos entrar en puntos de partida”.

PUBLICIDAD

“El resultado va a quedar, pero muchas veces el buen resultado es consecuencia de jugar bien, muchas más veces que no, cuál es el estilo de esta selección, cuáles son tres características principales que podamos hablar, entonces no creo que haya un problema aquí porque la medida de este torneo no es la medida que podemos ver en el Mundial”.

Gilberto Mora sorprendió en la Copa Oro 2025

David Faitelson externó y puso sobre la mesa que el joven se vaya de una vez al futbol del extranjero y crecer.

“Estoy diciendo, yo creo que él tiene que encontrar la manera en la cual zafarse las cadenas del futbol mexicano que le cuesta mucho exportar, llevar al jugador al siguiente nivel y crecer”.

Alejandro de la Rosa, por su parte, destacó que el joven se ganó el lugar en su club y con el equipo nacional por el talento que mostró.

“Ahora Mora aparece y empieza a jugar, no por la ley, la regla del menor, no, porque pudo haber jugado alguien de 17, de 18, de 19, de 20, no, juega porque hemos quitado o hemos reducido el número de extranjeros, jugó porque le vieron, y yo sigo diciendo esto es de talento”.

“Entonces si desde las bases preparamos y formamos mejores futbolistas, venga el extranjero que venga, Gilberto Mora tuvo oportunidad y tuvo cupo, tuvo espacio y Osorio dijo, voy con Mora, no, porque es mexicanito, no, porque juega y me marca diferencia a pesar de que al lado está un colombiano, un ecuatoriano, un argentino, un brasileño”.

Video ¿Es tiempo para que Gilberto Mora se vaya al extranjero? El juvenil mexicano mostró gran calidad y nivel en la Copa Oro y se ganó el puesto con el Tri.