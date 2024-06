Pedro López destaca nivel de rivales del Tri Femenil: “Nos enfrentan a la realidad”

Cuestionado sobre si es una preocupación que sus pupilas no pudieran concretar sus ocasiones frente al arco canadiense, el timonel español de México reconoció que la contundencia es parte de lo que están trabajando.

“Bueno, sí, sí me preocupa el que no hayamos marcado gol y ese es nuestro trabajo. No haber marcado gol, tratar de dominar los distintos momentos de juego, la finalización es uno de ellos y nos estamos enfrentando contra rivales de nivel para enfrentarnos a la realidad”, señaló el estratega del Tri Femenil y subrayó la calidad del conjunto canadiense que ayuda a elevar el nivel de las mexicanas.