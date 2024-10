Convivencia

"Prohibí el teléfono en los equipos, cero celulares en la comida, cero celulares en el vestidor... terminé doblando las manos, no hay manera, son jóvenes, con el paso del tiempo van entendiendo que es importante (el celular), tampoco estoy en la época de las cavernas, si alguno está enfermo avísenle al doctor, a tu hijo, tu mujer, por supuesto no hay ningún problema, pero sí los distrae mucho.

Concentración

Organización y puntualidad

Compromiso

"No concibo un equipo mexicano dirigido por mí que no corra, que no luche, que no sienta los colores, no lo concibo y aquel que no entienda esta filosofía se puede ir a su casa.