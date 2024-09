“El día a día del futbolista ha cambiado, y no es que sea el mexicano, que me ha tocado en otros lados en otros países, en otras selecciones. Ha cambiado, entonces centrarnos en esto que es el juego, hay chicos con 12 y 13 años que tienen representantes, que tienen firmas comerciales con 12 años. Nosotros con 12 años estábamos en la calle, echando cascaritas, poniendo suéteres y las piedras (para las porterías).

“En mi última etapa en España un jugador me decía que necesitaba un coach de redes sociales. Ah caray, eso con qué se come. ‘No es que nos debes de dar tú un coach de redes sociales porque yo tengo mis seguidores, si no me pones sube y baja…’ ¡Fíjate nada más!”, dijo aún incrédulo Javier Aguirre.