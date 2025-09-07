México vs. Japón concluyó con empate en el primero de dos partidos de la Fecha FIFA de septiembre para el conjunto que dirige Javier Aguirre y dejó muchas dudas por la falta de gol así como la generación de ocasiones de gol tan limitadas.

Asimismo, significó el regreso tanto de ‘Chucky’ Lozano como de Germán Berterame a la Selección Mexicana en una ventana de oportunidad que permitió ‘Vasco’ Aguirre a menos de un año del Mundial 2026.

Para Hirving Lozano, el nivel de la Selección de Japón vino bien al Tricolor en su preparación hacia la Copa del Mundo de la FIFA a falta de eliminatorias en la Concacaf y frente a un conjunto asiático ya con pasaporte sellado a la justa.

“Es una muy buena selección, jugadores importantes, con mucha calidad, nos enfrentamos a una selección mundialista, tienen grandes jugadores. Hicieron buen trabajo mis compañeros, tuvimos oportunidad y creo que Javier nos dirá en la semana lo que tenemos que mejorar.

“Tenía muchas ganas de regresar a la selección, me dieron la oportunidad, Javier, aprovecharla, hay que trabajar duro, hacer buenas actuaciones y seguir trabajando”, indicó ‘Chucky’ Lozano a Gibrán Araige posterior al partido.

MÉXICO VS. JAPÓN, ¿UNA PROBADITA DE LO QUE SERÁ EL MUNDIAL 2026?

Para el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame, el juego ante el país del sol naciente significó una prueba de lo que será en realidad la Copa del Mundo de la FIFA en el verano de 2026, pues se trata de un equipo de alto nivel.

“Lo que rescatamos es que salimos a jugar como un partido de Mundial, con esas ganas, es un partido muy duro, y bueno; lo que rescatamos es que no bajamos los brazos. No se pudo, pero creo que también hicimos un buen trabajo.

“Lo trabajo individualmente es lo que se refleja en mi club y por eso estoy acá y trato de reflejarlo en cada momento como hoy, tratar de dar lo mejor y que sigamos así”, remató Germán Berterame a Gibrán Araige para TUDN tras el amistoso México vs. Japón.