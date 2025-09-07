    Mundial 2026

    Germán Berterame ve el México vs. Japón como un adelanto del Mundial 2026

    El delantero regresó a la Selección Mexicana para el primero de dos amistosos en la Fecha FIFA de septiembre y calificó el trabajo realizado ante los nipones.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Berterame rescata algunas cosas del partido ante Japón

    México vs. Japón concluyó con empate en el primero de dos partidos de la Fecha FIFA de septiembre para el conjunto que dirige Javier Aguirre y dejó muchas dudas por la falta de gol así como la generación de ocasiones de gol tan limitadas.

    Asimismo, significó el regreso tanto de ‘Chucky’ Lozano como de Germán Berterame a la Selección Mexicana en una ventana de oportunidad que permitió ‘Vasco’ Aguirre a menos de un año del Mundial 2026.

    PUBLICIDAD

    Para Hirving Lozano, el nivel de la Selección de Japón vino bien al Tricolor en su preparación hacia la Copa del Mundo de la FIFA a falta de eliminatorias en la Concacaf y frente a un conjunto asiático ya con pasaporte sellado a la justa.

    “Es una muy buena selección, jugadores importantes, con mucha calidad, nos enfrentamos a una selección mundialista, tienen grandes jugadores. Hicieron buen trabajo mis compañeros, tuvimos oportunidad y creo que Javier nos dirá en la semana lo que tenemos que mejorar.

    “Tenía muchas ganas de regresar a la selección, me dieron la oportunidad, Javier, aprovecharla, hay que trabajar duro, hacer buenas actuaciones y seguir trabajando”, indicó ‘Chucky’ Lozano a Gibrán Araige posterior al partido.

    MÉXICO VS. JAPÓN, ¿UNA PROBADITA DE LO QUE SERÁ EL MUNDIAL 2026?

    Para el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame, el juego ante el país del sol naciente significó una prueba de lo que será en realidad la Copa del Mundo de la FIFA en el verano de 2026, pues se trata de un equipo de alto nivel.

    “Lo que rescatamos es que salimos a jugar como un partido de Mundial, con esas ganas, es un partido muy duro, y bueno; lo que rescatamos es que no bajamos los brazos. No se pudo, pero creo que también hicimos un buen trabajo.

    “Lo trabajo individualmente es lo que se refleja en mi club y por eso estoy acá y trato de reflejarlo en cada momento como hoy, tratar de dar lo mejor y que sigamos así”, remató Germán Berterame a Gibrán Araige para TUDN tras el amistoso México vs. Japón.

    Video El 'Chucky' Lozano regresó con el Tri y estas son sus palabras

    Más sobre Mundial 2026

    6:00
    Resumen | México sigue sin convencer y empata con uno menos vs Japón

    Resumen | México sigue sin convencer y empata con uno menos vs Japón

    1 min
    Johan Vásquez está a punto de renovar con Genoa

    Johan Vásquez está a punto de renovar con Genoa

    1:10
    La fuerte decisión que Genoa está a punto de tomar con Johan Vásquez

    La fuerte decisión que Genoa está a punto de tomar con Johan Vásquez

    1 min
    Alineación probable de México ante Japón en amistoso rumbo al Mundial

    Alineación probable de México ante Japón en amistoso rumbo al Mundial

    1 min
    Javier Aguirre habla de la situación de Guillermo Ochoa y su llamado

    Javier Aguirre habla de la situación de Guillermo Ochoa y su llamado

    Relacionados:
    Mundial 2026Selección Mexicana

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Instintos
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    Laura Bozzo
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD