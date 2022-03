Marcelo Flores encabeza gira por Uruguay, donde México Sub 20 jugará tres amistosos

El jugador del Arsenal Sub 23, quien volvió a anotar el pasado sábado con su equipo y ya lleva tres tantos en la campaña, no fue considerado por Gerardo 'Tata' Martino para la convocatoria de cara a los duelos ante Estados Unidos, Honduras y El Salvador, pero sí entró en los planes del estratega del Tricolor Sub 20 Luis Pérez.