Jaime Lozano , director técnico de la Selección Mexicana , respondió a Carlos Vela , quien dijo que ni con José Mourinho al frente del conjunto nacional se puede llegar lejos y señaló que a él le gusta pensar de otra manera y no ser tan realista, pues en todo caso no hubiera aceptado el cargo.

“No he hablado con él, respeto su idea, evidentemente no la comparto, sino no estaría aquí. Cada uno piensa las cosas o toma decisiones o da puntos de vista en base a sus experiencias. Vela es un gran jugador mexicano, con gran paso en la MLS y es de los más talentosos que ha tenido México en los últimos años.