Jaime Lozano acepta que se juega su puesto en la Copa América 2024

“Seguramente (estará en juego). Por eso digo siempre desde la Copa Oro que yo voy partido a partido, porque uno creería que este ya está hasta la Copa del Mundo y yo no me la creo”, externó en entrevista exclusiva con David Faitelson , de TUDN .

Para ejemplificar sus palabras, el Jimmy recordó cómo salió su antecesor: “En el último proceso que fue de Diego Cocca, un Final Four que desafortunadamente no salen las cosas como él esperaba y mira las consecuencias”.

Jaime Lozano responde a sus ‘haters’

“Seguramente no soy el idóneo para mucha gente, incluido tú como bien lo dices, pero hay muchos ejemplos de que no necesitan tener gran experiencia como Javier Aguirre. Le tocó porque vivía un buen momento en su equipo, porque las cosas no iban bien, le tocó muy joven y creo que hizo un gran Mundial. Para mí un técnico que tenga mucha experiencia no me determina que va a ser un gran papel.