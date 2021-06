“Ahora ya se ve mal ante el mundo, ante los extranjeros y en todos lados. La verdad es que ya tenemos que evolucionar y respetar a todos, a cada uno de los jugadores. Lo principal es que no nos castiguen. Que tanto a la afición como a nosotros nos castiguen con puntos, en partidos, en no ir a competencias, a los aficionados de no ir a los estadios. Porque la verdad es que cuando la gente va a los estadios es una fiesta y es algo muy bonito y que se pierda es sería algo terrible”, apuntó.