Martino minimiza la exportación de jugadores estadounidenses a Europa

“No es tanto la metodología, porque estos chicos la mayoría se crío técnicamente en Europa, no es que fueron transferidos del futbol americano, yo creo que en algún momento esto va a pasar, si puedo decirte que Tyler Adams que jugaba en NY si fue transferido al Leipzig, pero el caso de Mckennie yo no lo vi jugar en la MLS, el caso de Pulisic no lo vi jugar en la MLS, el caso de Sergiño Dest no lo vi jugar en la MLS, son jugadores que se formaron en Europa, hay otros casos como el arquero suplente de City que atajó en la MLS, hay algunos casos que sí, otros que no, pero no creo que sea producto del trabajo exclusivo de fuerzas básicas”, agregó.