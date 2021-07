“Trato de ignorar todo eso (las críticas), antes si me afectaba, pero ahora ya pasé por cosas muy duras, creo que ya maduré un poco más, intento ignorar y me centro en el trabajo de la semana, las ganas que le echo. En el partido contra Nigeria salí muy convencido y lo disfruté que es lo más importante y eso es fundamental, volver a sentirme futbolista otra vez, que no se me olvidara que sí sé hacer bien las cosas, creo que eso lo había perdido y lo recuperé ahora estando acá”, comentó en entrevista para Ana Caty Hernández y Gibrán Araige, de TUDN.