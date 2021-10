Las expectativas eran reducidas. Al no ser Fecha FIFA y con distintos compromisos como la Final de la Concacaf Champions League, Gerardo Martino hizo una convocatoria con lo mejor que pudo. Y ojo que no es crítica, los nombres que aparecían en el llamado eran interesantes pues siempre será positivo ver caras jóvenes en el equipo. Eso si, por nombres rimbombantes, el encuentro no aparecía como el más atractivo.