Mundial 2026 Diego Lainez aprovechó su experiencia en Europa para crecer como futbolista El seleccionado mexicano habló de su regreso a la Liga MX y cómo impactó a su juego el futbol de Europa.

Por: Alonso Ramírez

Video Diego Lainez se levanta de los fracasos de Europa y Qatar 2022

Diego Lainez estuvo en entrevista exclusiva con TUDN y habló sobre lo que ha madurado y cómo fue su proceso de readaptación al futbol mexicano con Tigres, equipo con el que ha destacado en los últimos meses.

“Sí, cuando decidido regresarme de Europa fue un poquito después del Mundial de Qatar que no fui, necesitaba encontrarme conmigo mismo necesitaba volverme a sentirme feliz, sentirme yo parte y creo que en Tigres encontré eso. Me identifiqué mucho con lo que es el equipo, un equipo ganador que tiene mucha garra, que viene de trabajo, me identifiqué de tal manera que he podido volver a ser feliz, retomar mi nivel”.

Lainez comentó qué fue lo que aprendió durante su estancia en el futbol de Europa y cómo le ayudó a crecer como futbolista y ver el juego de una forma que ayude a su juego y al equipo en el que esté.

“Mucho, sin duda alguna, tácticamente y cuando me toca regresar también otra más, al momento de lo táctico y también de cómo ven el futbol, el profesionalismo y me di cuenta que, a lo mejor allí me faltaron hacer unas cosas que terminé de volver a hacer acá o terminé de aprender acá que a veces pienso, si todo eso lo hubiera sabido cuando estaba allá qué diferente hubiera sido, a lo mejor el pararme un poquito acá y distintas cosas, pero sin duda alguna lo agradezco”.

“A lo mejor yo en algún momento entendía que el posicionamiento, a lo mejor quería ir a apretar, por decir, y a lo mejor era quedarme esperando a que llegaran solitos chocaran con nosotros y por el ímpetu de querer ir de querer ganar, eso tácticamente no pudo haber encajado en algún equipo allá. Pero regresas y ves el fUtbol de otra manera, ves cómo los entrenadores preparan los partidos, el orden, sobre de qué va todo esto”.