    Mundial 2026

    Diego Lainez aprovechó su experiencia en Europa para crecer como futbolista

    El seleccionado mexicano habló de su regreso a la Liga MX y cómo impactó a su juego el futbol de Europa.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Diego Lainez se levanta de los fracasos de Europa y Qatar 2022

    La Selección Mexicana enfrentará a Bolivia en partido amistoso y de preparación en el inicio del año mundialista, mismo que dará inicio en junio próximo.

    Diego Lainez estuvo en entrevista exclusiva con TUDN y habló sobre lo que ha madurado y cómo fue su proceso de readaptación al futbol mexicano con Tigres, equipo con el que ha destacado en los últimos meses.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Luis Romo deja un mensaje a los jóvenes de Chivas de no jugar el Mundial 2026
    1 mins

    Luis Romo deja un mensaje a los jóvenes de Chivas de no jugar el Mundial 2026

    Selección Mexicana
    Las expectivas de Luis Romo para la próxima Copa del Mundo
    1:44

    Las expectivas de Luis Romo para la próxima Copa del Mundo

    Selección Mexicana
    El factor clima jugará un papel importante en el Bolivia vs. México
    1:24

    El factor clima jugará un papel importante en el Bolivia vs. México

    Selección Mexicana
    ¿Quiñones va al Mundial? La sorpresiva postura de Javier Aguirre
    1:56

    ¿Quiñones va al Mundial? La sorpresiva postura de Javier Aguirre

    Selección Mexicana
    Javier Aguirre suelta dos 'bombitas' para la convocatoria final del Mundial 2026
    1:44

    Javier Aguirre suelta dos 'bombitas' para la convocatoria final del Mundial 2026

    Selección Mexicana
    La Selección Mexicana llega a Bolivia para su siguiente partido de preparación
    1:12

    La Selección Mexicana llega a Bolivia para su siguiente partido de preparación

    Selección Mexicana
    Luis Romo impone marca con la playera de la Selección Mexicana
    1:36

    Luis Romo impone marca con la playera de la Selección Mexicana

    Selección Mexicana
    Charly Rodríguez saca sus conclusiones del partido ante Panamá
    1:24

    Charly Rodríguez saca sus conclusiones del partido ante Panamá

    Selección Mexicana
    Esta es la potencia mundial que México busca como rival previo al Mundial
    1:17

    Esta es la potencia mundial que México busca como rival previo al Mundial

    Selección Mexicana
    Resumen Retro | Así fue la última victoria de Bolivia ante México
    2:21

    Resumen Retro | Así fue la última victoria de Bolivia ante México

    Selección Mexicana

    “Sí, cuando decidido regresarme de Europa fue un poquito después del Mundial de Qatar que no fui, necesitaba encontrarme conmigo mismo necesitaba volverme a sentirme feliz, sentirme yo parte y creo que en Tigres encontré eso. Me identifiqué mucho con lo que es el equipo, un equipo ganador que tiene mucha garra, que viene de trabajo, me identifiqué de tal manera que he podido volver a ser feliz, retomar mi nivel”.

    Lainez comentó qué fue lo que aprendió durante su estancia en el futbol de Europa y cómo le ayudó a crecer como futbolista y ver el juego de una forma que ayude a su juego y al equipo en el que esté.

    “Mucho, sin duda alguna, tácticamente y cuando me toca regresar también otra más, al momento de lo táctico y también de cómo ven el futbol, el profesionalismo y me di cuenta que, a lo mejor allí me faltaron hacer unas cosas que terminé de volver a hacer acá o terminé de aprender acá que a veces pienso, si todo eso lo hubiera sabido cuando estaba allá qué diferente hubiera sido, a lo mejor el pararme un poquito acá y distintas cosas, pero sin duda alguna lo agradezco”.

    “A lo mejor yo en algún momento entendía que el posicionamiento, a lo mejor quería ir a apretar, por decir, y a lo mejor era quedarme esperando a que llegaran solitos chocaran con nosotros y por el ímpetu de querer ir de querer ganar, eso tácticamente no pudo haber encajado en algún equipo allá. Pero regresas y ves el fUtbol de otra manera, ves cómo los entrenadores preparan los partidos, el orden, sobre de qué va todo esto”.

    Video Así puedes ver el partido amistoso Bolivia vs. México rumbo al Mundial 2026
    Relacionados:
    Mundial 2026MéxicoMéxico 2026Diego Lainez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    El hilo rojo
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX