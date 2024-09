La polémica se desató en el programa Línea de 4 en TUDN, ante la declaración de Javier Aguirre, en la que dejaba la puerta abierta a un posible regreso a la Selección Mexicana de Carlos Vela, q uien recientemente firmó contrato con el LAFC de la MLS de Estados Unidos y de quien Aldo Farías asegura que es de los mejores a pesar de que nunca se sabe si va a querer o no acudir al llamado.

"Ese es Vela, un día y otro no, y voy a decirles una cosa, cuando este chico quiere es de los mejores y usted lo sabe, que cuando Carlos Vela quiere es de los mejores, Maestro (Reinoso)".

"De lado de técnico yo le digo que no soporto a un futbolista que cuando quiere juega y cuando no quiere no juega".