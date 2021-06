"Yo desde que me acuerdo que Javier Aguirre me brindó la oportunidad yo nunca le marqué y le dije ‘porque era la joven revelación y llévame el Mundial’, luego Chepo y los demás. Tampoco con Miguel Herrera que no llevó a europeos, tampoco fue de hablar y decir ‘¿por qué no me llevas?’, no se trata de eso", añadió.