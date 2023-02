'Chepo' de la Torre y Tena preferían un técnico mexicano en el Tri en vez de Diego Cocca

“También el Tuca me parecía que era muy buena opción, por supuesto Almada y Ambriz. A mí el que me gustaba era Miguel Herrera, creo que ha sido muy consistente en su carrera con todo tipo de equipos, si bien es cierto que a veces pierde la vertical y hace algunas cosas que no son las ideales, pero dirigió el Mundial de Brasil y lo dirigió muy bien, creo que México jugó muy bien ese Mundial, mejor que en Rusia y Catar”, explicó.