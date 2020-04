Charlyn Corral exige que tomen en serio a la selección femenil

La goleadora del Atlético de Madrid, Charlyn Corral, habló fuerte a los encargados de la selección mexicana femenil y les dijo que trabajen con seriedad para que el equipo crezca. Esto salió a colación de su no convocatoria al preolímpico en el que méxico se quedó a la orilla de la clasificación a Tokio 2020.

“Me gustaría que se trabaje, México merece crecimiento en el futbol femenil que se le dé seriedad a la selección. Para mí es un honor portar la verde y si no estoy no pasa nada, pero que lo hagan serio. Tengo 28 años, no estoy grande pero no soy una niña, he pensado que quiero ir si realmente soy bienvenida, si no me van a respetar, me hago a un lado. Si ves mi trayectoria y constancia los últimos años, estoy bien”, dijo en exclusiva para TUDN.

La jugadora agregó que no fue grato para ella quedar fuera del equipo y que se le inventaran cosas para justificar la no convocatoria, pues dice que nadie le notificó nada de forma directa.

“ Claro que me dolió, podría ser uno de mis últimos torneos, más que nunca he ido a los Olímpicos. Siempre será un orgullo portar la verde, pero si no soy bienvenida me hago a un lado. Cuando he tenido que alzar la voz para que se nos respete o darnos las cosas mínimas para el trabajo, lo he hecho y eso puede que les moleste. Siempre he hablado con respeto y se me hizo raro que después de conversar no me notificaron. Mi esencia no la pierdo, podrá molestar a gente pero o la cambio. Para que esto cambie hay que hablar y darnos a respetar las jugadoras”.

Por otro lado, no dudó en ubicarse dentro de las tres mejores delanteras en el mundo, gracias a la cantidad y calidad de goles que ha metido en el futbol español desde su etapa con Levante.