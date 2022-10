Charlyn tuvo un emotivo regreso al Tri Femenil: "No sabía si iba a llegar"

"Yo pienso que hay que ir poco a poco. Estuve mucho tiempo fuera. Obviamente, a mi nunca me ha dado miedo la competencia. Quiero ganarme mi lugar y mi respeto en el terreno de juego. Sé que vienen generaciones pisando fuerte, pero yo creo que mi etapa es diferente: quiero aportar, lo que se me necesite. Si son 1 minuto o 10, lo quiero hacer de la mejor manera, aportar siempre como lo he hecho antes".